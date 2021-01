Sardegna: allarme dei sindacati, con zona arancione "grave colpo alla ristorazione"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grave colpo a tutto il settore e al suo indotto". Così le segreterie unitarie di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs definiscono il nuovo stop al comparto della ristorazione e dei servizi pubblici in Sardegna causato dal passaggio dell'Isola nella "zona arancione". I sindacati sollecitano la Regione a convocare immediatamente i rappresentanti sindacali insieme alle associazioni datoriali, "per assumere azioni a difesa del settore, la sua dignità ed economia". "Sono facilmente ipotizzabili gli scenari futuri sul piano occupazionale – spiegano i segretari, Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Cristiano Ardau - dove il settore pagherà il prezzo più alto rispetto ad altri settori in una regione già debole sul piano occupazionale prima dell'avvento del virus. E' risaputo - aggiungono - che l'integrazione salariale da cassa integrazione o FIS fatichi a raggiungere i 5,50 euro lordi all'ora, prefigurando anche una prossima ma inevitabile emergenza sociale". "Ogni operatore del settore – concludono i sindacati - ha subito danni economici ingenti, sulle merci acquistate e non utilizzate, prenotazioni annullate, lasciando i lavoratori a riposo senza diritto di retribuzione - spiegano - Questo vale per i lavoratori diretti, gli autonomi e per tutto l'indotto ovvero chi fornisce le merci, le attrezzature, i servizi di ICT e in genere i servizi alle aziende". (Rsc)