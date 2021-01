© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono attese per oggi in Sardegna altre 12.870 dosi di vaccino Pfizer. Lo conferma l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu che, invece sul vaccino prodotto da Moderna ha spiegato che "a noi dovrebbero essere consegnate 1.800 dosi ma ancora non abbiamo ricevuto nulla, per questo ho chiesto al commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri di tenerci aggiornati". (Rsc)