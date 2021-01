Libia: Maiteeg accoglie con favore la ripresa dei lavori dell'ambasciata sudcoreana a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Ahmed Maiteeg, ha accolto con favore l'imminente ripresa dei lavori dell'ambasciata sudcoreana in Libia da Tripoli, sottolineando l'importanza del ritorno del partenariato per riprendere i suoi lavori in Libia. Ieri Maiteeg ha ricevuto l'ambasciatore sudcoreano in Libia, Lee Sang-soo, presso l'ufficio del primo ministro a Tripoli. L'Ufficio informazioni del Consiglio dei ministri libico ha affermato che Maiteeg "ha accolto con favore l'imminente ripresa dei lavori dell'ambasciata coreana a Tripoli e l'importanza del ritorno delle aziende coreane per riprendere il loro lavoro nei settori dello sviluppo, della generazione di energia e della dissalazione dell'acqua". (Lit)