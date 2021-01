Libia: Al Sousaa, comitato militare 5+5 terrà riunione per aprire strada costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore militare e membro del Comitato militare misto 5 + 5 libico, il maggiore generale Faraj al Sousaa, ha rivelato una riunione che il comitato terrà il 4 febbraio per discutere i dettagli pratici e le fasi principali per aprire la strada costiera libica. In un comunicato stampa, Al Sousaa ha indicato che il comitato aveva raggiunto un accordo per consentire alla forza di sicurezza congiunta formata dopo i colloqui di Hurghada di dispiegarsi sulla strada costiera, sottolineando che l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) è l'unico che avrà il diritto di presenza armata in Libia. Per quanto riguarda le formazioni armate, ha affermato che il comitato sta lavorando per affrontare il processo di ritiro delle armi, integrazione di uomini armati e smobilitazione di coloro che non desiderano lavorare nell'establishment militare. (Lib)