Ecuador: Cina sospende import gamberi per contaminazione da virus punti bianchi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno l'import di gamberi in Cina era stato sospeso per due volte. L'ultima in agosto, quando le autorità sanitarie della città di Wuhu, in Cina, avevano annunciato di aver rilevato presenza di coronavirus, responsabile della malattia Covid-19 in un controllo di routine su una partita di gamberetti importata dal paese sudamericano. Il virus è risultato presente nei campioni raccolti nei porti di Dalian e Xiamen all'interno di un container che trasportava varie confezioni di gamberoni bianchi del Pacifico. Precedentemente, il 10 luglio, campioni prelevati dalle autorità cinesi sulle spedizioni di Industrial Pesquera Santa Priscila, Empacreci e Empacadora Del Pacifico Sociedad Anonima Edpacif avevano prodotto sei risultati positivi. Tuttavia, i test sul gambero congelato e sull'imballaggio interno erano risultati negativi. A causa dell'episodio le autorità cinesi avevano importo il divieto all'esportazione di gamberetti per le tre società ecuadoriane. (Brb)