Energia: Usa, Biden annuncerà divieto nuove perforazioni per gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà mercoledì 27 gennaio una serie di iniziative relative alla lotta al cambiamento climatico, incluso il divieto di nuove perforazioni per l’estrazione di petrolio e gas sul territorio federale. Lo riferisce il “New York Times”, citando due fonti vicine al dossier. L’inquilino della Casa Bianca dovrebbe convocare le agenzie federali per stabilire l’entità del divieto di trivellazione, una promessa fatta da Biden durante la campagna che ha gli ha procurato una serie di critiche da parte dell'industria petrolifera. Quello delle perforazioni, inoltre, è diventato un tema centrale nella battaglia elettorale per la Pennsylvania, uno Stato di cruciale importanza per le presidenziali, dove il metodo di estrazione del gas naturale noto come fratturazione idraulica, o fracking, ha assunto una nuova centralità nell’economia locale. Biden intende anche creare una task force per mettere a punto un piano d'azione sulla riduzione delle emissioni di gas serra, oltre a emanare un memorandum che eleva il cambiamento climatico a “priorità per la sicurezza nazionale”.(Nys)