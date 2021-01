America Latina: Pil della regione segna -8 per cento nel 2020, ripresa non prima del 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Wesp, l'economia mondiale si è ridotta invece del 4,3 per cento, due volte e mezzo in più rispetto alla crisi finanziaria globale del 2009. Il modesto recupero del 4,7 per cento atteso nel 2021 compenserebbe a malapena le perdite del 2020. La relazione sottolinea che la ripresa dalla pandemia dipenderà non solo dalla portata degli incentivi economici e dalla rapida introduzione dei vaccini ma anche dalla qualità ed efficacia di queste misure per aumentare la resilienza contro possibili shock futuri. "Stiamo affrontando la peggiore crisi sanitaria ed economica da 90 anni ad oggi. Mentre piangiamo il crescente numero di vittime, dobbiamo ricordare che le scelte che facciamo ora determineranno il nostro futuro collettivo" ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, al World Economic Forum. "Investiamo in un futuro inclusivo e sostenibile guidato da politiche intelligenti, investimenti di impatto, e un forte ed efficace sistema multilaterale che colloca la gente al cuore di tutti gli sforzi socio-economici", ha proseguito. (segue) (Nys)