America Latina: Pil della regione segna -8 per cento nel 2020, ripresa non prima del 2023 (5)

- La spesa di stimolo pro capite dei paesi sviluppati è stata quasi 580 volte superiore a quella dei paesi meno sviluppati (Pms), anche se il reddito medio pro capite dei paesi sviluppati è stato solo 30 volte superiore a quello dei Pms. La drastica disparità sottolinea la necessità di solidarietà e supporto maggiori a livello internazionale, inclusa la riduzione del debito, per il gruppo di paesi più vulnerabili. Inoltre il finanziamento di questi pacchetti di stimolo ha comportato il più grande indebitamento in tempo di pace, aumentando il debito pubblico a livello globale del 15 per cento. Questo enorme aumento del debito graverà oltremodo sulle generazioni future, a meno che una parte significativa non sia indirizzata verso investimenti produttivi e sostenibili e verso un sostegno della crescita. Secondo il rapporto, il commercio globale si è ridotto di circa il 7,6 per cento nel 2020, sullo sfondo di considerevoli interruzioni delle catene di approvvigionamento globale e dei flussi turistici. Le persistenti tensioni commerciali tra le principali economie e gli stalli nei negoziati commerciali multilaterali stavano già rallentando il commercio globale prima della pandemia. "La crisi attuale ribadisce l'importanza di rivitalizzare il sistema commerciale multilaterale regolamentato per mettere l'economia mondiale sulla traiettoria di una ripresa solida e resiliente", ha dichiarato Liu Zhenmin, Sottosegretario Generale del Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (Undesa). "Dobbiamo rendere il commercio globale resiliente agli shock per garantire che il commercio rimanga il motore della crescita per i paesi in via di sviluppo", ha proseguito. (segue) (Nys)