Usa: Trump annuncia la creazione di un "Ufficio dell'ex presidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donald Trump ha annunciato ieri, 25 gennaio, la creazione di un "Ufficio dell'ex presidente", una sorta di ufficio per le pubbliche relazioni che avrà per ragione sociale "la promozione degli interessi degli Stati Uniti e la prosecuzione dell'agenda della ex amministrazione presidenziale. Trump ha annunciato l'iniziativa tramite un comunicato del suo ufficio a Pam Beach, in Florida: "Oggi il 45mo presidente degli Stati Uniti, Donald J. Trump, ha formalmente inaugurato l'Ufficio dell'ex presidente", recita la nota. L'ufficio "sarà responsabile della gestione della corrispondenza del presidente Trump, delle sue dichiarazioni e delle apparizioni pubbliche, e delle attività ufficiali tese a promuovere gli interessi degli Stati Uniti e portare avanti l'agenda dell'Amministrazione Trump tramite la promozione, l'organizzazione e l'attivismo pubblico". La nota aggiunge che "il presidente Trump sarà sempre difensore del Popolo americano". Dopo l'uscita dalla Casa Bianca, lo scorso 20 gennaio, l'ex presidente ha più volte accennato ad una prosecuzione della sua attività politica, senza fornire però indicazioni precise in proposito. (Nys)