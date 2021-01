Giappone: vendite elettrodomestici ai massimi da 24 anniversari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di coronavirus non ha arrestato l'acquisto di elettrodomestici in Giappone, ed anzi l'ha alimentato, complice la crescente popolarità di nuovi apparecchi come i purificatori e umidificatori d'aria per interni. Le vendite di elettrodomestici nel Paese sono aumentate dell'un per cento nel 2020, a 2.540 miliardi di yen (24,4 miliardi di dollari): il dato più elevato da 24 anni a questa parte, e il terzo record assoluto registrato in Giappone, secondo i dati pubblicati ieri, 25 gennaio, dall'Associazione dei produttori giapponesi di apparecchi elettrici. Le vendite di purificatori d'aria per interni sono aumentate del 57 per cento annuo. In aumento anche le vendite di elettrodomestici per le cucine, per effetto dell'aumento dei pasti consumati in casa a causa della pandemia, così come quelle di televisori. (segue) (Git)