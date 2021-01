India-Giappone: Nuova Delhi conferirà onorificenza civile all'ex premier giapponese Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'India conferirà una tra le sue più prestigiose onorificenze civili all'ex primo ministro del Giappone, Shinzo Abe. Nuova Delhi ha annunciato ieri, 25 gennaio, che il 66enne Abe riceverà il Padma Vibushan, la seconda più alta onorificenza civile indiana, conferita dal presidente dell'India per un "servizio eccezionale" reso alla nazione. Sino ad oggi, tale onorificenza è stata conferita soltanto a 321 persone. Abe sarà il secondo cittadino giapponese a potersene fregiare, dopo l'ex ministro della Difesa Hosei Norota, nel 2001. Abe è una delle sette personalità nominate per il Padma Vibushan quest'anno, incluso il fisico indo-statunitense Narinder Singh Kapany, deceduto lo scorso 4 dicembre. L'ex primo ministro giapponese è l'architetto della dottrina per un "Indo-Pacifico libero e aperto" adottata dall'amministrazione presidenziale Usa di Donald Trump, e mutuata anche da quella del presidente Usa Joe Biden, come fulcro della strategia di contenimento della Cina. Durante la sua lunga stagione al governo del Giappone, Abe ha coinvolto in tale visione India e Australia, con l'obiettivo di realizzare un "arco di libertà e prosperità". Tale visione politica ha ispirato le strategie per l'Indo-Pacifico successivamente adottate anche da Paesi europei quali Germania, Francia e Paesi Bassi. (Inn)