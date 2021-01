Usa: Repubblicani cedono sul "filibuster", aprono alla cooperazione al Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo dei Repubblicani al Senato federale degli Stati Uniti, Mitch McConnel, ha aperto ad un'intesa di fondo per la "condivisione del potere" tra Democratici e Repubblicani al Senato, dopo che alcuni senatori democratici moderati - Joe Manchin e Kyrsten Sinema - si sono espressi contro l'ipotesi di riformare unilateralmente i regolamenti interni, per vietare d'ora in poi la procedura ostruzionistica nota come "filibuster". Tale termine indica le pratiche a disposizione della minoranza parlamentare per ritardare la messa al voto di una legge al Senato, spesso tramite interventi in aula della durata di diverse ore. Il Partito democratico, che durante i quattro anni della presidenza Trump hanno fatto più volte uso di tale strumento, è generalmente orientato a cancellarlo, ora che il partito ha ottenuto la maggioranza in entrambe le camere del Congresso federale. Data la maggioranza di un solo voto detenuta dai Democratici al Senato, però, l'opposizione dei suoi due membri moderati pare escludere l'ipotesi di una modifica dei regolamenti, almeno nel prossimo futuro. "Oggi due senatori democratici hanno confermato pubblicamente che non voteranno per porre fine alla pratica del filibuster", ha dichiarato ieri McConnell. (segue) (Nys)