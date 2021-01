Usa: Repubblicani cedono sul "filibuster", aprono alla cooperazione al Senato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordano con l'opinione del presidente (Joe) Biden e con la mia, che nessuna maggioranza al Senato dovrebbe distruggere il diritto delle future minoranze di entrambi i partiti ad influire sulla forma dei testi di legge", ha detto il leader dei senatori repubblicani. Sebbene i Democratici controllino il Senato grazie al voto determinante della vicepresidente Kamala Harris, gli schieramenti dei due partiti esprimono entrambi 50 voti esatti: ciò obbliga i Democratici a stabilire un accordo di condivisione del potere ("power sharing"), noto anche come "risoluzione organizzativa". Nelle ultime settimane, però, il leader dei Democratici al Senato, Chuck Shumer, aveva rifiuto di fornire garanzie in merito alla preservazione degli attuali regolamenti parlamentari. Le dichiarazioni di McConnell sono state accolte con soddisfazione dai Democratici, che chiedevano ai Repubblicani di rinunciare a chiedere formalmente garanzie in merito alla preservazione del filibuster. "Siamo lieti che il senatore McConnell abbia gettato la spugna e rinunciato alle sue ridicole richieste", ha dichiarato il portavoce di Scumer, Justin Goodman. "Non vediamo l'ora di riorganizzare il Senato sotto il controllo dei Democratici, e intraprendere grandi e ambiziosi progetti per il popolo americano". (Nys)