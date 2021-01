Usa: Biden firma nuovo ordine esecutivo a favore prodotti statunitensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato un ordine esecutivo volto a potenziare il tessuto produttivo del Paese, dando seguito alla promessa fatta in campagna elettorale di rafforzare le regole del governo federale a favore dell’acquisto di beni e servizi prodotti negli Usa. Lo riferisce l’emittente “Cnn”. "Il motivo per cui dobbiamo far questo – ha spiegato l’inquilino della Casa Bianca prima di firmare - è che il Paese non può restare in disparte nella corsa per il futuro, i nostri concorrenti non aspettano”. Biden ha poi aggiunto: "Sappiamo che la classe media ha costruito questo Paese e sappiamo anche che i sindacati hanno costruito la classe media, quindi investiamo su di loro ancora una volta”. Attualmente, una serie di regole federali richiede che parte della spesa pubblica per infrastrutture, veicoli e altre attrezzature sia limitata ai beni prodotti negli Stati Uniti. Tuttavia, sottolinea la “Cnn, ci sono scappatoie percorribili a seconda del materiale, dell'importo e dell'acquisto. Pertanto le normative vengono spesso eluse, in modo da poter acquistare prodotti dall’estero per l’approvvigionamento dell’apparato federale. (segue) (Nys)