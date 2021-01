Usa-Yemen: amministrazione Biden congela per un mese sanzioni contro ribelli Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha disposto il congelamento per la durata di un mese delle sanzioni contro ribelli sciiti yemeniti Houthi. Il dipartimento del Tesoro Usa precisa che si tratta di una decisione volta a riesaminare la designazione dell'organizzazione sciita come gruppo terrorista. Le transazioni economiche da parte di soggetti legati agli Houthi, considerati particolarmente vicini all’Iran, saranno autorizzate fino al 26 febbraio. L’inserimento dei ribelli yemeniti nella lista nera delle organizzazioni terroristiche è stato uno degli ultimi provvedimenti messi in campo dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. Il precedente inquilino della Casa Bianca ha designato gli Houthi come gruppo terroristico il 19 gennaio, il giorno prima dell'inaugurazione di Biden. Associazioni per i diritti umani hanno aspramente criticato la stretta sanzionatoria, sostenendo che le misure economiche vanno a colpire anche la popolazione civile, martoriata da anni di guerra.(Nys)