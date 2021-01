Usa: covid, dopo calo contagi California rimuove divieto spostamenti per cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato della California ha revocato una disposizione locale che invita i residenti a restare a casa tranne che per "attività essenziali", a fronte di un miglioramento della situazione epidemiologica legata al Covid-19. Lo riferiscono i media usa, citando una nota del dipartimento della Sanità pubblica californiano, nella quale si legge che con il nuovo livello delle misure anti-Covid "la maggior parte delle attività commerciali al coperto resterà chiusa", ma i luoghi di culto e le attività all'aperto “potranno essere consentite”. Il governatore della California, il democratico Gavin Newsom, è stato a lungo tra i sostenitori della necessità di rigide misure contro il contagio, tanto da essere il primo ad imporre una chiusura generalizzata a marzo 2020. "La California sta lentamente iniziando a emergere dall'ondata più pericolosa di questa pandemia, che è la luce alla fine del tunnel in cui speravamo", ha osservato in una nota il segretario della California per la Salute, Mark Ghaly. "Sette settimane fa – ha spiegato - i nostri ospedali e gli operatori sanitari erano al limite, ma i californiani hanno fatto proprio l'urgente messaggio di restare a casa quando possibile e l’impennata dei contagi dopo le vacanze di dicembre non ha travolto il sistema sanitario al livello che avevamo temuto”. (Nys)