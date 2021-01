America Latina: Pil della regione segna -8 per cento nel 2020, ripresa non prima del 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni unite avvertono inoltre del rischio di instabilità politica e potenziali crisi del debito in diversi paesi e lanciano un nuovo appello ai creditori affinché estendano le misure di cancellazione del debito alle nazioni a reddito medio e non solo alle più povere. Questa richiesta è stata ribadita da diverse organizzazioni come la Banca Mondiale, mentre il G20 ha approvato a novembre un programma di rinegoziazione del debito per i paesi con minori risorse. In questo senso, l'ONU ha sottolineato che in quasi una su cinque delle economie in via di sviluppo e in transizione, il disavanzo pubblico nel 2020 si è attestato su livelli a due cifre come percentuale del prodotto interno lordo. In questo contesto la lenta ripresa continuerà a rendere difficile la stabilizzazione dei conti pubblici nella regione. (segue) (Nys)