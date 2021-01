America Latina: Pil della regione segna -8 per cento nel 2020, ripresa non prima del 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie sviluppate, che prevedono una crescita della produzione del 4 per cento nel 2021, si sono ridotte moltissimo nel 2020, di circa il 5,6 per cento, a causa della catastrofe economica e le successive ondate della pandemia, aumentando il rischio di affrettate misure di austerity che limiterebbero solo gli sforzi globali di ripresa. I Paesi sviluppati hanno visto una contrazione meno grave (2,5 per cento), con un atteso recupero nel 2021, secondo le stime presentate nel rapporto. Il dipartimento degli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (Undesa) dice che più di 131 milioni di persone sono state spinte alla povertà nel 2020, molti di loro donne, bambini e gente di comunità marginalizzate. La pandemia ha colpito in modo sproporzionato donne e ragazze, esponendole a rischi di carattere economico, povertà, violenza e analfabetismo. Le donne costituiscono più del 50 per cento della forza lavoro ad alto rischio in settori ad alta intensità di manodopera e di servizi, come la vendita al dettaglio, l'ospitalità e il turismo, aree tra le più colpite dal lockdown. Molte di loro hanno un accesso limitato o inesistente alla tutela sociale. Imponenti e tempestive misure di stimolo, pari a 12,7 trilioni di dollari, hanno evitato il crollo totale dell'economia mondiale e scongiurato una Grande Depressione. Tuttavia, il rapporto sottolinea che la forte disparità nella dimensione dei pacchetti di incentivi emessi dai paesi sviluppati e da quelli in via di sviluppo li metterà su traiettorie di ripresa diverse. (segue) (Nys)