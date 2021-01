America Latina: Pil della regione segna -8 per cento nel 2020, ripresa non prima del 2023 (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa crisi senza precedenti, che ha ucciso più di 2 milioni di persone, sradicato molte altre vite, costretto le famiglie alla povertà, accentuato le differenze di reddito e ricchezza tra le comunità, alterato gli scambi commerciali internazionali e paralizzato l'economia globale, necessita di una risposta straordinaria. In definitiva, il rapporto sottolinea quanto sia importante raggiungere gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, il progetto per un mondo giusto, pacifico e resiliente. "Promuovere la crescita inclusiva ed equa, ridurre le disuguaglianze e incrementare la sostenibilità ambientale è il miglior piano che abbiamo per riprenderci da questa crisi e tutelare il mondo da quelle future. La costruzione della resilienza deve guidare ogni aspetto della ripresa e troveremo le donne a ricoprire ruoli critici come campionesse di resistenza" ha aggiunto Maria Francesca Spatolisano, Assistente del Segretario generale per la coordinazione politica e gli affari intra-agenzia. (Nys)