Usa: sindaco Portland Wheeler utilizza spray urticante contro un contestatore

- Il sindaco di Portland Ted Wheeler, esponente del Partito democratico Usa, ha utilizzato uno spray urticante contro un contestatore che lo accusava di non indossare la mascherina all'esterno di un pub. L'incidente è avvenuto ieri, 25 gennaio, ed ha prontamente innescato una polemica nel Paese. Wheeler si è giustificato dichiarato di aver "temuto per la propria sicurezza personale". Secondo un rapporto pubblicato dalla Polizia di Portland, e consultato dai media Usa, il sindaco era seduto presso una tensostruttura all'estero di un pub di Portland, quando uno sconosciuto ha iniziato a riprenderlo con il cellulare, accusandolo di "sedere al ristorante senza mascherina". Il sindaco ha reagito replicando che le ordinanze contro il coronavirus adottate dalla sua amministrazione consentono di non indossare la mascherina quando si consumano i pasti. L'uomo, però, ha seguito Wheeler mentre questi si allontanava dal ristorante. Il primo cittadino a quel punto ha usato uno spray urticante contro il contestatore. (segue) (Nys)