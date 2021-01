Usa: sindaco Portland Wheeler utilizza spray urticante contro un contestatore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Polizia, Wheeler ha dichiarato di aver temuto per la propria incolumità, perché "in passato sono già stato approcciato in situazioni simili. Inoltre, temevo di contrarre il Covid, perché (il contestatore) era vicinissimo e non indossava la mascherina". All'inizio di questo mese, Wheeler era già stato contestato e aggredito all'esterno di un altro ristorante di Portland. Nei mesi mesi scorsi, diversi sindaci e governatori democratici, come Gavin Newsom della California, sono stati contestati per aver violato le loro stesse ordinanze anti-Covid. La contestazione di politici o personalità pubbliche presso ristoranti, luoghi pubblici, o addirittura di fronte alle loro abitazioni private, ha segnato i quattro anni dell'amministrazione presidenziale di Donald Trump, ed ha interessato diversi esponenti di primo piano della sua amministrazione. (Nys)