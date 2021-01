Insulti sessisti ad Azzolina da parte dell'ex sindaco leghista, M5s: "La politica dovrebbe dare l'esempio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta siamo costretti ad assistere sui social all'ennesimo insulto sessista contro la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. L'ex sindaco di Acqui Terme è l'autore di un vergognoso post contro la ministra, fatto ancora più grave visto che rappresenta le istituzioni. La politica deve dare l'esempio, e farsi portatrice di quei principi fondamentali per la collettività come il rispetto e l'educazione civica". Lo affermano, in una nota, i parlamentari del M5s componenti del gruppo Pari opportunità. "Simili atteggiamenti non possono trovare spazio all'interno del dibattito politico e l'ex sindaco non dovrebbe scusarsi pubblicamente solo con la ministra Azzolina, ma con tutte le donne - aggiungono -. È inaccettabile che ancora oggi, ministre, professioniste, madri o compagne, debbano subire insulti e discriminazioni in quanto donne. Non è questo l'esempio per le generazioni future ed è per questo che continueremo a vigilare e a lavorare affinché non esistano più discriminazioni", concludono.(Rin)