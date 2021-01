Usa: Biden firma nuovo ordine esecutivo a favore prodotti statunitensi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine esecutivo, un passaggio decisivo della campagna “Buy American” promessa agli elettori, conferma le indiscrezioni pubblicate dalla stampa Usa nelle scorse ore. Nell’iniziativa di Biden si ritrovano alcuni degli aspetti delle politiche economiche messe in campo dall’ex presidente, Donald Trump, durante i primi anni della sua amministrazione. Il “Wall Street Journal” sottolinea che il “Buy American” di Biden contiene punti di somiglianza con la politica “America First” di Trump, giocata sul campo delle guerre tariffarie con la Cina e altri partner commerciali. A tal proposito, illustrando alla Casa Bianca il nuovo ordine esecutivo, Biden ha rimarcato che l’amministrazione precedente non ha fatto abbastanza per proteggere i posti di lavoro e le imprese manifatturiere statunitensi. (segue) (Nys)