Usa: “Nyt”, governo federale punta a sbloccare 10 miliardi per prevenzione disastri climatici

- I funzionari del governo federale degli Stati Uniti puntano a sbloccare risorse fino a 10 miliardi di dollari tramite l'Agenzia per gestione delle emergenze (Fema) da impiegare nella prevenzione dei disastri causati dal clima. Lo riferisce il “New York Times”, precisando che l'agenzia, già impiegata nella gestione di uragani, inondazioni e incendi, intende spendere i fondi a favore della prevenzione costruendo dighe, elevando o riposizionando case soggette a inondazioni e intraprendendo altre misure volte a proteggere la cittadinanza dagli effetti del cambiamento climatico. Nell'ultimo anno, la Fema ha assunto un ruolo di primo piano nella lotta contro il Covid-19, e il piano dell'agenzia è quello utilizzare lo stesso modello impiegato nella risposta sanitaria come formula per reindirizzare i fondi verso progetti relativi al clima. Ciò consentirebbe all'amministrazione del presidente, Joe Biden, di aumentare rapidamente i finanziamenti per la resilienza climatica senza l'intervento del Congresso. (Nys)