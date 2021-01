Nuove manifestazioni nei Paesi Bassi contro il coprifuoco: scontri con la polizia in diverse città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove proteste contro l’introduzione del coprifuoco per contenere i contagi di coronavirus in diverse città olandesi, in particolare a Rotterdam, Geelen e Zwolle. In queste città la polizia è stata schierata in tenuta antisommossa e sono stati utilizzati cannoni ad acqua per disperdere le folle di persone assembrate in piena violazione delle norme anti Covid. A Rotterdam sud, un gruppo di una cinquantina di persone si è scontrato contro la polizia lanciando pietre e fuochi d'artificio. Secondo la polizia sono stati effettuati decine di arresti. A Geleen, stando a quanto riportato dalla polizia, i manifestanti sarebbero circa 150 mentre a Helmond e Zwolle le forze dell’ordine non sono riuscite a quantificare il numero di dimostranti. Di certo in tutti i luoghi dove sono in corso delle proteste ci sono stati gravi atti di vandalismo, saccheggi e disobbedienza civile.Hubert Bruls, sindaco di Nijmegen e presidente del Consiglio di sicurezza, ha chiesto la massima cautela soprattutto nell’utilizzo di parole forti. "Dobbiamo stare molto attenti a non descrivere la situazione in termini di guerra". Bruls non ha fatto alcun riferimento specifico, ma in precedenza il sindaco di Eindhoven, John Jorritsma, commentando gli scontri avvenuti ieri ha detto di temere "una guerra civile". Il coprifuoco nei Paesi Bassi è entrato in vigore sabato scorso alle 21 in seguito a una decisione del governo approvata dal Parlamento. Già nella giornata di ieri a Eindhoven ci sono stati degli scontri fra la polizia e un gruppo di manifestanti contrari all'introduzione delle restrizioni che hanno devastato la stazione centrale della città olandese. (Beb)