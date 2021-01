Argentina-Germania: colloquio Fernandez-Merkel, focus su negoziato ristrutturazione debito con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'andamento del negoziato per la ristrutturazione del debito con il Fondo monetario internazionale (Fmi) è stato il principale punto al centro del colloquio tenuto oggi in teleconferenza tra il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, e la cancelliera della Germania, Angela Merkel. Fernandez, riferisce una nota della presidenza, ha ringraziato Merkel sia per il "sostegno" dato alla posizione di Buenos Aires nel negoziato con i creditori privati internazionali, sia per le dichiarazioni di appoggio riguardanti i negoziati in corso con organismi di credito multilaterali come Fmi e Club di Parigi. "Abbiamo bisogno che continuino ad accompagnarci nell'accordo che auspicabilmente raggiungeremo" (con l'Fmi), ha affermato il capo di Stato argentino. "Vi abbiamo sempre accompagnato e continueremo a farlo", ha dichiarato Merkel per parte sua. Nel corso della conversazione durata circa 40 minuti, Fernandez, come presidente protempore del Mercato comune dell'America del Sud (Mercosur), ha quindi sottolineato l'importanza di avanzare sugli accordi necessari al rafforzamento delle relazioni tra l'area di libero scambio composta da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay e l'Unione Europea. "Abbiamo legami molto profondi che dobbiamo continuare a sviluppare", ha detto.