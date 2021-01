Governo: Moratti, mi auguro crisi si risolva in fretta, Paese ha bisogno di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un governo forte, per poter lavorare serenamente tra istituzioni. Questo l'auspicio della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, ospite di "Quarta Repubblica" su Retequattro. "Questa crisi ha anche dei riflessi sociali ed economici e quindi ci auguriamo che si risolva in fretta e al meglio, con un governo forte, che dia la possibilità di riprendere a lavorare serenamente tra istituzioni e in maniera concreta", ha detto Moratti rispondendo a una domanda sulla crisi di governo. "In un momento così delicato e così difficile per il Paese, una collaborazione istituzionale con uno spirito di unità nazionale è quello di cui il Paese ha bisogno e rapidamente", ha detto la vicepresidente, portando a esempio la collaborazione tra Regione Lombardia e altre istituzioni. "Io oggi - ha riferito - per esempio ho avuto un incontro estremamente positivo con i sindaci dei capoluoghi lombardi, per il piano vaccinale, per mettere a fattor comune risorse umane e logistiche. Quindi la collaborazione istituzionale è possibile". (Rem)