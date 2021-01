Tunisia: Sbeitla, scontri con la polizia dopo la morte di un manifestante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri tra polizia tunisina e manifestanti sono scoppiati nel pomeriggio di oggi a Sbeitla, cittadina di circa 20 mila abitanti a 300 chilometri dalla capitale Tunisi. I tafferugli sono esplosi a seguito della morte di un giovane della regione, per la quale i manifestanti accusano un agente della polizia. Il ministero dell'Interno di Tunisi, a tal proposito, ha fatto sapere che è stata aperta un'indagine sull’accaduto, sottolineando che al momento non ci sono prove che il giovane sia stato ferito da un lacrimogeno, come invece sostengono le accuse. Le nuove tensioni nel paese nordafricano arrivano a poche ore dalla sessione plenaria con cui il parlamento dovrebbe approvare il rimpasto di governo promosso dal premier, Hichem Mechichi. Le organizzazioni della società civile ritengono la classe politica responsabile della situazione nel Paese. In una dichiarazione congiunta, 28 associazioni affermano di sostenere le richieste sociali ed economiche dei tunisini, come parte di un approccio di sviluppo alternativo, globale ed equo. Le realtà della società civile fanno appello a una “giornata di rabbia” per domani, martedì 26 gennaio, per protestare di fronte al parlamento durante il voto di fiducia. (segue) (Tut)