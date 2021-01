Tunisia: Sbeitla, scontri con la polizia dopo la morte di un manifestante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied, ha affermato che il rimpasto di governo annunciato dal premier Mechichi, non è conforme alle disposizioni della Costituzione e in particolare all’articolo 92, secondo il quale modifiche alla compagine governativa devono essere precedute da una delibera del Consiglio dei ministri. “Il progetto di rimpasto non è stato discusso dal Consiglio dei ministri”, ha osservato il capo dello Stato, rivolgendosi direttamente a Mechichi durante la riunione del Consiglio di sicurezza al Palazzo di Cartagine. Saied, in un video pubblicato sul sito e sui canali social della Presidenza della Repubblica, ha affermato di aver ricevuto notizia per iscritto dal capo dell’esecutivo e dal presidente del parlamento, Rached Ghannouci, sul rimpasto di governo. “Il ruolo della presidenza della Repubblica non si limita a ricevere documenti, firmare decreti e organizzare cerimonie di giuramento. La presidenza - ha puntualizzato - assicura la tutela dello Stato e la continuità delle sue istituzioni”. In conclusione, il capo dello Stato ha osservato che persone sospettate di essere coinvolte in casi di corruzione o conflitto di interessi non potranno prestare giuramento. "Come possiamo permetterci di licenziare l'ex capo del governo per conflitto di interessi e poi proporre nomi sospettati di corruzione e conflitto di interessi?”, si è chiesto Saied in riferimento a quattro degli undici ministri proposti da Mechichi. Il presidente tunisino ha inoltre espresso “sgomento” per la mancanza di competenze femminili nella lista proposta dal capo del governo. (Tut)