Usa: da oggi obbligatorio test Covid negativo per passeggeri in arrivo

- A partire da oggi, 26 gennaio, tutti i passeggeri al di sopra dei due anni che arrivano in aereo negli Stati Uniti dovranno dar prova di aver effettuato un test diagnostico del Covid-19 e che quest’ultimo sia risultato negativo. Lo ricorda una nota congiunta del dipartimento di Stato Usa e dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). In alternativa, coloro che arrivano negli Usa dovranno esibire un certificato che attesta la guarigione completa dalla sindrome associata al nuovo coronavirus. La documentazione andrà esibita prima dell’imbarco negli aeroporti di partenza e la disposizione vale sia per i cittadini statunitensi che per gli stranieri. (Nys)