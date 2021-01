America Latina: Pil della regione segna -8 per cento nel 2020, ripresa non prima del 2023 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto evidenzia le opportunità per i paesi in via di sviluppo se questi riusciranno a dare priorità a investimenti diretti allo sviluppo umano, volti all'innovazione e alla tecnologia e al potenziamento delle infrastrutture, inclusa la creazione di catene di approvvigionamento resilienti. Ponendo l'accento sull'importanza di incentivare gli investimenti, il rapporto mostra che mentre la maggior parte della spesa di stimolo è stata usata per salvaguardare il lavoro e per sostenere il consumo attuale, ha anche fomentato un aumento dei prezzi dei beni in tutto il mondo, con indici di mercato azionario che hanno raggiunto nuovi massimi durante gli ultimi mesi. "La profondità e la gravità di questa crisi senza precedenti prefigura una ripresa lenta e dolorosa" ha detto Elliott Harris, Assistente del Segretario Generale per lo Sviluppo Economico ed Economista Capo delle Nazioni Unite. "Essendo che stiamo entrando in una lunga fase di ripresa grazie alla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19, bisogna iniziare a incoraggiare gli investimenti a lungo termine che tracciano il cammino verso una ripresa più resiliente, accompagnata da una presa di posizione fiscale che eviti un'austerità prematura e un quadro ridefinito della sostenibilità del debito, schemi di protezione sociale universali e una transizione accelerata verso l'economia verde", ha aggiunto. (segue) (Nys)