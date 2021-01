Brescia: Capone (Ugl), ennesima vittima sul lavoro, serve maggior cultura sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' drammatico dover commentare che un altro lavoratore, un altro padre di famiglia, a Rezzato, nel bresciano, ha perso la vita travolto da un carico di ghiaia mentre lo stava manovrando con l'escavatore. E' necessario attivare un tavolo di confronto con il governo per cercare di dare risposte concrete ad una strage silenziosa che, quasi ogni giorno, miete vittime innocenti. Si tratta di implementare la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione per i lavoratori, soprattutto laddove si svolgono mansioni a rischio. A nome di tutta l'Ugl desidero esprimere la nostra vicinanza alla moglie, ai quattro figli per l'enorme lutto che stanno vivendo e voglio ribadire, ancora una volta, che l'Ugl starà sempre in prima fila nel sensibilizzare l'opinione pubblica sul triste fenomeno delle cosiddette 'morti bianche', portando avanti con convinzione e caparbietà la manifestazione 'Lavorare per vivere'". Lo affermano in una nota Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl e Claudio Morgillo, segretario regionale Ugl Lombardia. (Com)