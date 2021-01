Paesi Bassi: nuove manifestazioni contro il coprifuoco, scontri con la polizia in diverse città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hubert Bruls, sindaco di Nijmegen e presidente del Consiglio di sicurezza, ha chiesto la massima cautela soprattutto nell’utilizzo di parole forti. "Dobbiamo stare molto attenti a non descrivere la situazione in termini di guerra". Bruls non ha fatto alcun riferimento specifico, ma in precedenza il sindaco di Eindhoven, John Jorritsma, commentando gli scontri avvenuti ieri ha detto di temere "una guerra civile". Il coprifuoco nei Paesi Bassi è entrato in vigore sabato scorso alle 21 in seguito a una decisione del governo approvata dal Parlamento. Già nella giornata di ieri a Eindhoven ci sono stati degli scontri fra la polizia e un gruppo di manifestanti contrari all'introduzione delle restrizioni che hanno devastato la stazione centrale della città olandese. (Beb)