Usa: i contagi da Covid-19 superano quota 25 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi da Covid-19 negli Stati Uniti hanno superato quota 25 milioni dall'inizio della pandemia, attestandosi a 25.173.485 unità. Lo rilevano i media Usa, citando i dati della John Hopkins University. I decessi per Covid dall'inizio della pandemia sono invece 419.621. Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, ha messo in guardia le autorità statunitensi di fronte ai pericoli connessi ad un abbassamento dell'attenzione nei confronti della pandemia. Il recente calo dei nuovi contagi e dei ricoveri per Covid-19, secondo Fauci, non è attribuibile agli effetti della campagna vaccinale. "Non credo che l’abbassamento della curva epidemiologica sia dovuto in modo significativo al vaccino, ma lo sarà presto”, ha spiegato l’infettivologo. Questo significa che i cittadini statunitensi devono continuare a mantenere tutte le forme di cautela indicate dalle autorità per contenere la propagazione dei contagi. (Nys)