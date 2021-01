Germania-Usa: colloquio telefonico tra Merkel e Biden, focus su collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La collaborazione tra Germania e Stati Uniti è stata al centro del colloquio telefonico avvenuto questa sera tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente degli Usa, Joe Biden. È quanto comunicato dal portavoce del governo federale, Steffen Seibert. In particolare, Merkel si è congratulata con Biden per il suo insediamento alla Casa Bianca. Inoltre, la cancelliera ha affermato che “la Germania è pronta ad assumersi la responsabilità nell'affrontare compiti internazionali insieme ai suoi partner europei e transatlantici”. Merkel e Biden hanno convenuto che “sono necessari ulteriori sforzi internazionali per far fronte alla pandemia di coronavirus”. In questo contesto, la cancelliera “ha accolto con favore il rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)”. Merkel e Biden hanno discusso anche di questioni di politica estera, in particolare di Afghanistan e Iran, nonché di commercio internazionale e clima. Al riguardo, la cancelliera ha accolto con favore la decisione del presidente degli Usa a favore della riadesione del Paese all'accordo di Parigi sul clima. Infine, Merkel ha invitato Biden a visitare la Germania “non appena” la situazione della pandemia lo permetterà. (Geb)