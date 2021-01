Argentina-Germania: colloquio Fernandez-Merkel, focus su negoziato ristrutturazione debito con Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buenos Aires affronta un difficile negoziato con l'Fmi per l'avvio di un nuovo programma di assistenza finanziaria in sostituzione dell'accordo Stand By da 44 miliardi di dollari siglato nel 2018. Le ultime dichiarazioni emesse dall'istituto di credito multilaterale davano conto di un dialogo fino ad oggi "fluido e costruttivo". Ad affermarlo nei primi di dicembre era stato il portavoce, Gerry Rice, nella consueta conferenza stampa del giovedì tenuta a Washington. Secondo Rice l'ultima missione dell'Fmi a Buenos Aires, conclusa il 20 novembre scorso, ha fatto registrare "un buon progresso" nella definizione delle basi di un nuovo accordo con l'Argentina. Le due parti, ha affermato Rice, "concordano sul fatto che affrontare le sfide dell'Argentina richiede un insieme di politiche attentamente equilibrate che promuovano la stabilità, ristabiliscano la fiducia, e proteggano i settori più vulnerabili". L'obiettivo, ha aggiunto Rice, è quello di "porre le basi di una ripresa sostenibile e inclusiva nell'attuale difficile contesto economico e della lotta contro la pandemia". (segue) (Abu)