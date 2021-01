Covid: Moratti, Lombardia motore economico del Paese, da governo è mancata attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io penso che ci sia stata una mancanza di attenzione nei confronti di una regione che merita attenzione, perché è il motore economico del Paese". Lo ha detto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, parlando a "Quarta Repubblica" su Retequattro dell'erroneo posizionamento della Lombardia in zona rossa. "In questo senso - ha aggiunto - credo che ci sia stata da parte del governo una sottovalutazione di quello che avrebbe potuto significare per la Lombardia un inserimento sbagliato nella zona rossa".(Rem)