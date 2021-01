© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio la popolazione vaccinata con due dosi è pari allo 0,40 per cento, risultando la prima regione italiana per percentuale di popolazione vaccinata con entrambe le dosi necessarie. E' quanto emerge dati elaborati dalla fondazione Gimbe. In totale, a oggi, nel Lazio sono stati effettuati 149.247 vaccini anti Covid. (Rer)