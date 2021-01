Governo: Gentiloni, fare in modo che crisi non diventi anche sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia c'è bisogno di un governo che garantisca che la crisi non diventi anche sociale e finanziaria. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, ospite ad un evento on line del Pd in Belgio. "Questa crisi non aiuta. Avremmo bisogno di un governo capace di garantire che la crisi non diventi una crisi sociale, che non diventi una crisi finanziaria" e che "assicuri la qualità del piano di Recovery", ha detto. "Con il Pd ho un rapporto telefonico: non partecipo a riunioni, ma mi sento spesso con il segretario e con altri amici del Pd", ha sottolineato. "Come ci è capitato spesso in questi anni, teniamo in piedi un po' la baracca", ha dichiarato. "Bisogna sempre cercare di farlo con una certa qualità, perché se alla fine ti limiti a tenere in piedi la baracca e la qualità non è adeguata, poi rischi di pagarne dei prezzi", ha aggiunto. (Beb)