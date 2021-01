Covid: Moratti, abbiamo integrato dati per spirito di collaborazione, ma algoritmo va rivisto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo commesso errori, i nostri dati sono sempre stati corretti". Lo ha ribadito la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, a "Quarta Repubblica" su Retequattro, parlando dell'errore sul calcolo dell'Rt che ha fatto finire la Lombardia in zona rossa. "È l'algoritmo Rt che dovrebbe essere rivisto e questo è un punto che è già stato sollevato da parecchie Regioni, perché fotografa una realtà vecchia e dovrebbe essere affiancato da indicatori che danno una situazione molto più aggiornata, come l'indice di ospedalizzazione e l'incidenza dei contagiati rispetto al numero di abitanti. Un algoritmo che deve essere modificato". "Abbiamo chiesto, ma non abbiamo ottenuto, di poter fare un confronto su questo. Per superare questa lacuna dell'algoritmo, ci è stato chiesto di rafforzare e ampliare i dati che mandavamo e per spirito di collaborazione nei confronti del governo lo abbiamo fatto, ma rimaniamo convinti che l'algoritmo sia da modificare", ha detto Moratti. "Siamo convinti - ha proseguito la vicepresidente della Lombardia - che a questo algoritmo, che si chiama 'Rt sintomi' vadano affiancati innanzitutto anche altri algoritmi. Un algoritmo che ha mostrato delle debolezze va rivisto. Questo è quello che abbiamo chiesto al governo. E il governo ci ha detto che piuttosto che rivedere l'algoritmo obbligava noi a integrare i dati rispetto a quello che loro pensavano fosse giusto. Lo abbiamo fatto per spirito di collaborazione".(Rem)