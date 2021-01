Covid: Moratti, sospensione zona rossa per 48 ore avrebbe evitato errore, sono indignata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando a "Quarta Repubblica" su Retequattro dell'erroneo posizionamento della Lombardia in zona rossa, la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare Letizia Moratti si è detta "amareggiata" e "indignata" per il fatto che il governo non abbia concesso una sospensione di 48 ore dell'ordinanza, come lei aveva inizialmente chiesto. "Io penso che sbaglia chi non dialoga. Noi abbiamo evidenziato che c'erano degli elementi non coerenti rispetto per esempio ai dati del numero di contagiati sui 100mila abitanti e al tasso di ospedalizzazione. Quindi ci siamo accorti di un'incoerenza dei dati. Per questo motivo abbiamo chiesto di sospendere un'ordinanza per 48 ore, per poter instaurare un dialogo tecnico. Non ci è stato concesso e il ministro ci ha inserito in zona rossa senza avere la possibilità di un dialogo tecnico e approfondito, che se ci fosse stato avrebbe evitato alla Lombardia di entrare in zona rossa", ha detto Moratti, spiegando che "per questo motivo è stato necessario avviare un ricorso e andremo fino in fondo per accertare la verità, ma rispetto a quello che per me è un valore enorme, cioè la leale collaborazione tra istituzioni, sono rimasta molto amareggiata, sono rimasta indignata dal fatto di non aver potuto ottenere una sospensione di 48 ore, che francamente avrebbe permesso di non avere questo errore, la Lombardia non sarebbe stata inserita in zona rossa, non avremmo avuto problemi rispetto ai nostri concittadini, rispetto alle imprese, alle relazioni sociali, al lavoro". "La a mia reazione è stata dura, perché non ho capito perché non ci è stata data questa possibilità di dialogo, che era molto facile e molto semplice", ha concluso la vicepresidente della Regione, che raccontando del suo incarico in giunta ha spiegato di averlo accettato perché "in un momento particolarmente delicato e difficile, drammatico per molti, non mi sono sentita di sottrarmi rispetto a un impegno civile". (Rem)