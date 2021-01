Usa: Biden firma nuovo ordine esecutivo a favore prodotti statunitensi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ordine esecutivo di Biden, il 31mo in sei giorni di mandato, andrà a modificare il modo in cui la la percentuale di “prodotto Usa” viene definita e misurata nelle forniture federali. Verrà a crearsi un’apposita figura di controllo presso l’ufficio per la Gestione e il bilancio (che afferisce direttamente alla Casa Bianca) che avrà il compito di supervisionare il processo mediante il quale gli appaltatori possono richiedere deroghe alle regole che tutelano i prodotti statunitensi. L'amministrazione creerà anche un sito web che indirizzerà le agenzie a connettersi in modo proattivo con i piccoli produttori Usa, che sono spesso esclusi dal processo di approvvigionamento. (segue) (Nys)