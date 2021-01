Perù: Collegio medico, ondata pandemia “quasi incontrollabile” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 21 gennaio la Defensoria del Pueblo, agenzia preposta alla tutela dei diritti umani, ha lanciato l’allarme sulla saturazione delle unità di terapia intensiva in quattro regioni del paese. “Ci sono varie regioni che riferiscono di non avere più a disposizione unità di terapia intensiva. Per esempio Tumbes, Huancavelica, Tacna e Ucayali hanno riferito che lì non c’è alcuna unità disponibile”, ha denunciato l’agenzia tramite Alicia Abanto, secondo quanto riporta l’emittente “Rpp”. Nella regione di Lambayeque c’è una sola unità disponibile, come pure a Lima e Callao. “Siamo al 99,9 per cento di occupazione delle terapie intensive nella capitale”, ha detto la funzionaria. “Stiamo praticamente affrontando una situazione di precarietà assoluta per tutte le famiglie che cercano un letto in terapia intensiva. Le liste d'attesa negli ultimi 15 giorni sono solo aumentate. Abbiamo cifre molto negative nella capitale", ha aggiunto. (segue) (Brb)