Perù: Collegio medico, ondata pandemia “quasi incontrollabile” (3)

- Il Perù, con 119,67 decessi per ogni 100mila abitanti, è il paese con la più alto tasso di mortalità da covid-19 nelle Americhe. Già lo scorso 11 gennaio la Società peruviana per la medicina intensiva lanciava l’allarme sul livello di occupazione delle terapie intensive nel Paese. In un’intervista all’emittente “Rpp” il presidente della società, Jesus Valverde, ha dichiarato che al momento non ci sono posti letto in queste unità negli ospedali e nelle cliniche private della capitale. “Stiamo proponendo al ministero della Salute l’acquisto di dispositivi ad alto flusso”, ha detto il medico. La pandemia, ha aggiunto, “ha rivelato che il deficit di rianimatori è grande a livello nazionale”. (segue) (Brb)