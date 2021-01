Perù: Collegio medico, ondata pandemia “quasi incontrollabile” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sagasti non ha escluso la possibilità di adottare misure “estreme” per contenere i contagi da nuovo coronavirus, in aumento nel paese. Il capo dello stato ha parlato della possibilità di reintrodurre una quarantena generale qualora l’emergenza dovesse tornare ai livelli della primavera scorsa. “Se torniamo a una situazione terribile come quella che abbiamo avuto a maggio o giugno dello scorso anno, quando abbiamo raggiunto il livello più alto di contagiati…Ma confido che questo non accadrà. In larga misura, non dipende solo da ciò che facciamo al governo, dipende da ciò che facciamo tutti noi”, ha detto Sagasti in un’intervista rilasciata al quotidiano “El Comercio”. (segue) (Brb)