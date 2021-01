Governo: Salvini, Arcuri inadeguato come esecutivo che l'ha scelto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, segnala: "Un membro del suo staff arrestato per 'ndrangheta, bandi per le mascherine sotto inchiesta, segnalazioni di Bankitalia, due suoi mediatori accusati di riciclaggio a San Marino, banchi a rotelle costosi, inutili e in ritardo, caos vaccini, siringhe non a norma, caso Ilva fermo al palo. E ora spuntano ombre sui bandi dei padiglioni per i vaccini. Arcuri è come il governo Conte: inadeguato. Se ne vada lui e quelli che gli hanno affidato una imbarazzante collezione di poltrone". (Rin)