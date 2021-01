Roma: Raggi, grande dolore per la morte del dirigente Giovanni Riu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi ha addolorato molto la notizia della morte di Giovanni Riu, dirigente del nostro dipartimento Risorse umane". Lo dichiara in una nota la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Una grave perdita per Roma Capitale. Sono vicina ai suoi familiari, agli amici e ai colleghi in questo momento di grande dolore - aggiunge Raggi -. Il dottor Riu è stato un professionista competente e appassionato, impegnato quotidianamente nel raggiungimento degli obiettivi preposti. Mancherà a tutti noi".(Com)