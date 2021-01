Varese: sindaco incontra commercianti dopo richieste Ascom, impegno a breve e lungo termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Varese e e i commercianti cittadini si sono incontrati questo pomeriggio online, per parlare della difficile situazione che, a causa della pandemia, stanno vivendo le diverse realtà economiche e della ripartenza della città lombarda, dopo le richieste avanzate da Ascom a Palazzo Estensense. "Tra noi e Ascom – le parole dell'assessore alle Attività produttive Ivana Perusin al termine dell'incontro – c'è sintonia. Tanti i temi trattati, dalla riduzione delle tasse, che seguirà quanto è stato fatto nel 2020, passando per i controlli nel fine settimana per il rispetto delle regole anti contagio e altre iniziative che verranno messe in campo". "L'obiettivo di tutti - sottolinea - è quello di consentire alla città e a chi vi lavora una ripartenza sicura, pur nella consapevolezza del fatto che il cammino sarà ancora lungo. Così, oltre a ragionare su quanto sarà possibile fare nel breve periodo, il confronto ha consentito di toccare alcuni punti di più ampio respiro e con un orizzonte temporale più vasto, come l'utilizzo delle risorse del Recovery fund per aumentare l'attrattività di Varese. Sono temi su cui stiamo già lavorando e che ci daranno l'opportunità di rimettere al centro la vocazione commerciale della nostra città". All'incontro, oltre al sindaco Davide Galimberti, a Perusin, ai responsabili di Ascom e ai rappresentanti dei commercianti, era presente anche l'assessore al Bilancio Cristina Buzzetti. (com)