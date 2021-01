Covid: Sportiello e Mammì (M5s), errori giunta lombarda evidenti a tutti, basta scaricare colpe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui dati errati in Lombardia non c'è nessuna strumentalizzazione politica contro la giunta guidata da Fontana. Non a caso il procedimento è sempre stato lo stesso e tutte le Regioni puntualmente trasmettono l'indice di Rt al ministero della Salute che dovrà poi analizzarli insieme all'Istituto superiore di sanità per decidere, in base ai parametri, in quale zona verranno collocate le regioni". Lo dichiarano Gilda Sportiello, capogruppo del MoVimento 5 stelle in commissione Affari sociali e sanità della Camera e la deputata lombarda del Movimento 5 stelle Stefania Mammì. "Questo continuo scarico di responsabilità non solo è imbarazzante, ma non è produttivo per nessuno in un momento così complicato per il Paese. Il presidente Attilio Fontana e la vice presidente Letizia Moratti dovrebbero assumersi le loro responsabilità, perché i continui errori fatti nella gestione dell'emergenza Covid sono sotto gli occhi di tutti", concludono.(com)