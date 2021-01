Usa-Russia: nuovo appello di Biden per il rilascio dell’oppositore Navalnyj (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Navalnyj è tornato a Mosca il 17 gennaio, salvo essere prontamente arrestato dalle autorità russe. Migliaia di manifestanti pro-Navalnyj sono stati arrestati dalla polizia durante il fine settimana per aver protestato contro il suo arresto. Molti sono stati rilasciati. Tuttavia, i sostenitori dell’attivista hanno in programma di tenere una protesta il 2 febbraio, in coincidenza con l'esame del caso Navalnyj in tribunale. Lo ha annunciato Ivan Zhdanov, direttore della Fondazione per la lotta alla corruzione, in onda sull'emittente televisiva Dozhd. Il 2 febbraio, il tribunale prenderà in esame la richiesta del Servizio penitenziario federale di modificare la pena condizionale a cui Navalnyj è stato condannato nel 2014 nel caso Yves Rocher con un periodo di detenzione. Il direttore della rete regionale dello staff di Navalny, Leonid Volkov, ha specificato che l'azione di protesta si svolgerà il 2 febbraio a Mosca e il 31 gennaio in tutta la Russia. "Una non contraddice l'altra. La manifestazione si svolgerà vicino al tribunale di Simonovskij", ha dichiarato Volkov, ripreso da "Mbh Media". (Nys)